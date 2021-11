Er strebe eine Wiederkandidatur an, lässt der Präsident durchblicken. Bei den Demokraten sind die Zweifel allerdings nicht ausgeräumt.

Die Begnadigung zweier Truthähne im Weißen Haus und ein Truppenbesuch samt Ausgabe eines Festtagsmahls in einer Schürze zählen zu Thanksgiving zum Präsidentenritual. Joe und Jill Biden haben der Tradition in Fort Bragg in North Carolina Genüge getan. Seit Vizepräsidenten-Zeiten hält das Paar Militärfamilien besonders in Ehren.