Der Lockdown hat seinen Schrecken für die Wirtschaft verloren

Sorgten die Ausgangsbeschränkungen im Vorjahr noch für kräftige Einbußen in der Wirtschaft, werden die Folgen diesmal wohl überschaubar bleiben. Vorausgesetzt, es bleibt beim geplanten Zeitraum.

Die Schulen sind gut gefüllt, die Industriebetriebe produzieren wie gewohnt, und in den Büros arbeiten viele Mitarbeiter zwar wieder aus dem Home-Office, ansonsten herrscht jedoch normaler Geschäftsbetrieb. Der vierte Lockdown Österreichs fühlt sich anders an als seine Vorgänger. Und er hat auch andere Auswirkungen. So warnen Virologen zwar bereits, dass der Stopp-Effekt auf die Ausbreitung der Corona-Infektionen geringer ausfallen könnte als erhofft. Gleichzeitig dürfte auch die negative Wirkung auf die heimische Volkswirtschaft deutlich kleiner sein, als dies bei den früheren Lockdowns der Fall war. Allerdings unter der Voraussetzung, dass es bei den von der Bundesregierung geplanten drei Wochen bleibt.