Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Faßmann verteidigt offene Schulen: Der Bildungsminister hält die hohen Inzidenzen bei den schulpflichtigen Kindern auch für eine Folge der zahlreichen Tests. Schon bald soll die Regel gelten, dass ab dem zweiten Infektionsfall in einer Schulklasse diese automatisch ins Distance Learning geschickt wird. Mehr dazu

Digitale Grundbildung wird Pflichtfach an Schulen: Das Fach soll ab dem kommenden Schuljahr in den ersten vier Klassen AHS-Unterstufe und Mittelschule unterrichtet werden. Pro Schulstufe soll fix eine Wochenstunde dafür zur Verfügung stehen. Mehr dazu

Salzburg und das große Zittern: Meister Salzburg hat in Lille (0:1) auch den zweiten Matchball ausgelassen und muss im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League in ein Entscheidungsspiel. Mehr dazu

66.884 Neuinfektionen in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 14.058 Corona-Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 52.826 Neuinfektionen gemeldet wurden.

Deutsche Ampel-Koalition könnte heute stehen: Die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP sind in der Schlussphase. Der geplante Koalitionsvertrag könnte bereits am Mittwoch vorgelegt werden. Der Kohle-Ausstieg soll bereits bis 2030 erfolgen. Mehr dazu

Wer wird Salzburgs wichtigste Präsidentin? Am Mittwoch wird Rabl-Stadlers Nachfolge entschieden. Als Favoritin galt bis zuletzt VP-Politikerin Brigitta Pallauf. Mehr dazu [premium]

Ist das Ihr Ernst, Mister President? Joe Biden überlegt, bei der Präsidentschaftswahl in drei Jahren noch einmal anzutreten – womöglich in einer Neuauflage des Matchs gegen Donald Trump. Die Amerikaner haben Besseres verdient, meint Thomas Vieregge in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Ein paar Witze, um wach zu werden: Folgende Witze wurden heute vor 90 Jahren in der „Neuen Freien Presse“ abgedruckt. Mehr dazu [premium]