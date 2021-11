Neuseeland stemmt sich mit Zinsanhebung gegen Inflation

Die Inflationsrate in Neuseeland liegt bei fast fünf Prozent. Der Leitzins wird um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht.

Die Zentralbank Neuseelands ergreift zusätzliche Schritte zur Eindämmung der hohen Inflation. Der Leitzins werde um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Wellington mit. Es ist die zweite Anhebung in Folge, sie wurde von vielen Analysten erwartet.

Für die Zukunft stellten die Währungshüter weitere Zinsanhebungen in rascherem Tempo in Aussicht. Notenbankchef Adrian Orr sagte vor der Presse, man verfolge dennoch einen vorerst moderaten Straffungskurs. Ein Grund für den eher vorsichtigen Ansatz sei die hohe Verschuldung vieler Haushalte, die unter schnell und stark steigenden Zinsen leiden würden.

Mit den Zinsanhebungen stemmt sich die Zentralbank gegen die Inflation im Land, die gegenwärtig mit fast fünf Prozent klar über dem Zielkorridor der Notenbank von ein bis drei Prozent liegt. Hinzu kommt die gute Verfassung des Arbeitsmarkts, was steigende Löhne und damit zusätzlichen Preisauftrieb erwarten lässt.

(APA/dpa)