15.365 Corona-Neuinfektionen, 66 Verstorbene

Seit gestern wurden 15.365 neue Corona-Fälle gemeldet. 3212 Corona-Patienten müssen in Spitälern behandelt werden, 578 davon auf Intensivstationen. Oberösterreich meldet mit 4489 ein neues Allzeithoch bei den täglichen Neuinfektionen.

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 15.365 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der höchste Wert für einen Mittwoch seit Beginn der Pandemie. Vor einer Woche waren es noch 14.416 Neuinfektionen. Wie die „Kronenzeitung" berichtet, hat es in den vergangenen Tagen massive Probleme beim Auswerten der Tests gegeben. Demnach könnte es sein, dass beim heutigen Wert positive Testergebnisse vom Vortag mit einberechnet wurden.

Die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten ist leicht angestiegen und liegt mit heute bei 3212. Davon ist seit gestern ein weiterer Patient auf die Intensivstation verlegt worden.

Die meisten Neuinfektionen meldet erneut Oberösterreich mit 4489. Das ist eine neuer Höchstwert bei den täglichen Neuinfektionen für das Bundesland. In Niederösterreich werden 2501 Neuinfektionen, in Wien 2016, in der Steiermark 1547, in Salzburg 1464, in Tirol 1399, in Kärnten 865 und in Vorarlberg 770. Das Burgenland meldet mit 314 den niedrigsten Wert.

