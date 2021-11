Italienischer Banker und Milliardär Ennio Doris gestorben

Der Chef der Bank Mediolanum hatte eng mit Berlusconi zusammengearbeitet.

Der italienischer Banker und Milliardär Ennio Doris ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hatte in den 1980er-Jahren mit der Unterstützung des Mailänder Medienmoguls und Expremier Berlusconi die Bank Mediolanum gegründet. Berlusconis TV-Gruppe Fininvest zählt zu den Hauptaktionären der seit 1996 an der Mailänder Börse notierten Mediolanum mit Filialen in Spanien, Deutschland und Irland.

Von 2000 bis 2012 war Doris Mitglied des Verwaltungsrats der Mailänder Investmentbank Mediobanca und der Banca Esperia. Bis 3. November 2020 hatte Doris das Amt des Präsidenten der Banca Mediolanum inne und wurde auf Beschluss der Aktionäre zum Ehrenpräsidenten ernannt. Derzeit wird die Bank, die mit 6 Milliarden Euro bewertet wird und 8.000 Mitarbeiter zählt, von seinem Sohn Massimo geführt. Forbes schätzt das Vermögen von Doris und seiner Familie auf 3,7 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro).

