Maradona: Ohne Herz begraben, für immer in den Herzen der Fans

Am 25. November 2020 verstarb Diego Maradona, angeblich an einem Herzinfarkt. Seitdem ranken sich Mythen, Verschwörungstheorien, Familienstreit und Tränen der Trauer um den Argentinier, dessen Dribblings ebenso unvergessen bleiben wie seine Tore.

Buenos Aires. Argentinien trauert. Wieder einmal, nein: weiterhin. Vor einem Jahr ist sein hellster Stern am Fußball-Himmel verglüht, Diego Armando Maradona erlag am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires angeblich an einem Herzinfarkt.

Mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie zogen Zehntausende Menschen an seinem Sarg im Regierungspalast Casa Rosada vorbei, die Nation trug im Kollektiv Trauerflor. Ein Jahr später wird des „Goldjungen", wie die Fans ihn nennen, mit Huldigungen, TV-Serien und Denkmälern gedacht. So plant der südamerikanische Fußballverband Conmebol für Maradonas Todestag eine Würdigung in Montevideo, wo zwei Tage später das Finale der Copa Libertadores stattfindet.

REUTERS

TV-Tipp: „Maradona: Sueño bendito"

An seinem früheren Wohnort an der Kreuzung der Straßen Segurola und Habana in Buenos Aires wurde vor wenigen Tagen eine Gedenktafel enthüllt. „Maradona war für uns immer ein Sinnbild der Freude und des Glücks", sagte der Abgeordnete Daniel Del Sol, der die Initiative vorangetrieben hatte. „Wir wollen uns an ihn erinnern, an die Freude, die er uns bereitet hat, und wir sind glücklich, dass wir ihm diese Anerkennung zuteil werden lassen können."

Maradonas Geburtshaus im Armenviertel Villa Fiorito südlich der argentinischen Hauptstadt wurde zur nationalen Gedenkstätte erklärt. In einem einfachen Haus verbrachte er seine ersten Lebensjahre, heute schmückt ein Wandbild mit dem Konterfei des Weltmeisters von 1986 die Fassade. Bemerkenswert dazu ist die bei Amazon Prime zu sehende Serie: „Maradona: Sueño bendito" (Maradona: Gesegneter Traum).

APA/AFP/CARLO HERMANN

Es zeigt so viele schöne, aber noch mehr traurige Bilder des Mannes, der so herrlich Fußball spielen und damit begeistern konnte. In Argentinien ist zum Todestag sogar eine Comic-Biografie erschießen. „Maradona ist beliebter als Jesus und die Beatles", behauptet der Zeichner Miguel Repiso.

Die Kehrseite: Vorwürfe, Verdächtigungen, Streit

Überschattet wird die nationale Huldigung des wohl berühmtesten Argentiniers allerdings von Vorwürfen, die im Zuge von Ermittlungen gegen frühere Vertraute des Stars erhoben wurden. Gegen mehrere Männer aus seinem Umfeld wird wegen Menschenhandels ermittelt, weil sie Maradonas damals minderjährige Geliebte ohne Einverständnis ihrer Eltern von Kuba nach Argentinien gebracht hatten.

APA/AFP/JUAN MABROMATA

Mavys Álvarez warf Maradona in einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Infobae" nun vor, sie vergewaltigt, geschlagen, zu einer Brustvergrößerung gedrängt zu haben. „Am Anfang hat er mich glücklich gemacht, aber dann kam ein Punkt, als das nicht mehr der Fall war", sagte die heute 37-Jährige. „Ich habe um mein Leben gefürchtet."

Außerdem überziehen sich Maradonas Töchter, ehemalige Wegbegleiter und sein früherer Anwalt Matías Morla gegenseitig immer wieder mit schweren Vorwürfen, wer für den frühen Tod verantwortlich war. Und die Staatsanwaltschaft wirft Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque, der Psychiaterin Agustina Cosachov und mehreren Pflegekräften mittlerweile Totschlag vor. Sie hätten um den schlechten Gesundheitszustand ihres Patienten gewusst - und ihn eiskalt seinem Schicksal überlassen. Im Falle einer Verurteilung drohen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren.

imago images/Sportfoto Rudel

Drogen, Macht, die „Hand Gottes"

Maradona war von jahrelangem Drogenkonsum, Übergewicht und seinem exzessivem Lebensstil gezeichnet, dennoch könnte er nach Einschätzung der Ermittler noch leben, wenn er medizinisch richtig betreut worden wäre. Sein Umfeld verheimlichte den schlechten Gesundheitszustand aber mit allen Mitteln. Offenbar fürchtete man, von ihm unterzeichnete Verträge könnten sonst für ungültig erklärt werden. Maradona, seit der WM 1986 und seinem umstrittenen Treffer gegen England als „hand Gottes“ bekannt, soll sein Vermögen trotzdem im Lauf der Jahre verprasst haben.

„Es muss Gerechtigkeit für seinen plötzlichen Tod geben. Es kann nicht so weitergehen, als ob nichts geschehen wäre", schrieb Maradonas Tochter Gianinna vor wenigen Tagen bei Instagram. „Das ist alles zu viel. Ich halte es nicht mehr aus. Tausend offene Fronten, viele Feinde, die mit Raketen schießen. Die Zeit hat mir schließlich Recht gegeben, aber es ist wertlos, weil du nicht mehr da bist."

REUTERS

Ohne Herz? Angst vor Grabschändern

Nelson Castro hat das Buch „Diegos Gesundheit: Die wahre Geschichte“ geschrieben und sprach nun in einem Interview in der argentinischen Talkshow „La Mesa de Juana Viale“ über den Tod von Maradona. Er sei deshalb ohne Herz begraben worden, weil eine Ultras-Gruppe von Gimnasia La Plata, dem Klub, bei dem Maradona als Trainer tätig war, tatsächlich sein Herz stehlen wollte. Das Umfeld des 60-Jährigen habe davon erfahren und Angst vor einer Grabschändung gehabt, so Castro.



Die andere Wahrheit: Das Herz „wurde ohnehin entnommen, um bei der Obduktion die Gründe für seinen Tod herauszufinden.“ Es sei nach der Untersuchung einfach nicht mehr eingesetzt worden. Die Obduktion hat laut Castro ergeben, dass es ungewöhnlich groß gewesen sei. Es wog „ein halbes Kilo, während ein gewöhnliches Herz 300 Gramm wiegt“.

Für Maradonas Fangemeinde ist das die wahre Botschaft: Diego hatte ein Herz. Für den Fußball.

(FIN/DPA)