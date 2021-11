Eine Black-Friday-Ankündigung in einem Schaufenster in Athen, Griechenland.

Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 26. November - und in Österreich zum zweiten Mal in Folge in einen Lockdown. Was heißt die Rabattschlacht für den heimischen Handel, wenn alle Geschäfte zu sind? Und wie ist die Stimmung im Handel kurz nach dem Abschluss des Handels-KVs generell? Antworten gibt David Freudenthaler aus dem "Presse"-Wirtschaftsressort.

Black-Friday bei Presse.com Übrigens, auch wir haben ein spezielles Angebot zum schwarzen Freitag für Sie: Von Freitag, 26. November bis 2. Dezember gibt es das digitale „Presse Premium"-Abo um die Hälfte, also um 6 Euro statt 12 Euro pro Monat.

