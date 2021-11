Private Banking: mit den Finanzexperten im Gespräch

Preissteigerungen bei Rohstoffen, Boom neuer Kryptowährungen, zunehmende Fokussierung auf Umwelt- und Klimaschutz – Es gibt zahlreichen Dynamiken, die auf den Finanzmarkt Einfluss nehmen.

Aktuell, in einer Zeit in welcher der Kapitalmarkt besonders groß und unübersichtlich erscheint, sehnen sich Anleger nach mehr konkreter Orientierung für ihre persönlichen Investments. Im neuen Private Banking Magazin der „Presse“ werden daher unterschiedliche Finanzprodukte – je nach Risiko-Affinität – vorgestellt. Es kommen zahlreiche Finanzexperten zu Wort, unter anderem Ulrik Fugmann (Co-Head and Senior PM der Umweltstrategiegruppe von BNP Paribas Asset Management), Stefan Neubauer (Mitglied des Vorstands der Kathrein Privatbank) sowie Johannes Haid (Vorstand Hypo Tirol) und Georg Frischmann (Leiter Private Banking Hypo Tirol).