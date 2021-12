Bauherren brauchen Geduld

(c) PEROUTKA Guenther / WB (Guenther PEROUTKA /WB)

Wer aufs schnelle Geld aus ist, wird kaum auf ein Bauherrenmodell setzen. Es ist ein echtes Langzeitprojekt, ausgelegt zumindest auf rund 20 Jahre. Das Ziel: Erst Steuervorteile, dann konstante Mieteinnahmen.

Nicht ideal, wenn man sehr schnell sehr viel Geld scheffeln möchte - aber dafür sicher und wertbeständig. Immobilieninvestments haben seit jeher dieses Image, es ist beinahe in Stein gemeißelt. Selbst das Platzen der US-Immobilienblase gegen Ende der Nullerjahre, das einen vorübergehenden Wertverfall bei Immobilien in vielen Ländern auslöste und in die Finanzkrise mündete, konnte dieser Sicht der Dinge wenig anhaben.