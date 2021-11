Johnsons Rückhalt schwindet dahin

Ein bizarrer Auftritt und umstrittene Entscheidungen bringen den britischen Premier in den eigenen Reihen unter Druck. Bei den Tories wächst die Sorge, dass ihm die Kontrolle entgleitet.

Der britische Premier, Boris Johnson, gerät zunehmend in Schwierigkeiten. Am Mittwoch machten Gerüchte die Runde, dass bereits mehrere Tory-Abgeordnete Misstrauensbriefe eingereicht hätten. Wenn 15 Prozent der Abgeordneten in der Unterhaus-Fraktion ein solches Schreiben verfassen, wird automatisch ein Führungskampf um den Tory-Vorsitz ausgelöst. Dass es dazu kommt, ist derzeit noch unwahrscheinlich, aber dennoch ist der Unmut in den eigenen Reihen groß.