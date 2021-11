Schwedens erste Premierministerin - für wenige Stunden

Nur wenige Stunden nach ihrer Ernennung trat Schwedens erste Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auch schon wieder zurück.

Überraschende Wende in Schweden: Nur wenige Stunden, nachdem das skandinavische Land die erste Frau für die Spitze des Landes bekommen hatte, war sie schon wieder weg. Am Mittwochabend hat die neue Ministerpräsidentin Magdalena Andersson schon wieder ihren Rücktritt angekündigt. Grund war ein Streit über die Budgetpläne ihrer Minderheitskoalition. Die Opposition hatte diese am Mittwoch im Parlament abgelehnt und stattdessen für einen Etatentwurf von drei Oppositionsparteien gestimmt. Daraufhin kündigten die Grünen ihren Rückzug aus der Regierungskoalition an, woraufhin wiederum Anderssons Rücktrittserklärung folgte.

"Ich habe dem Parlamentspräsidenten mitgeteilt, dass ich von meinem Amt als Ministerpräsidentin zurücktreten möchte", sagte die Sozialdemokratin auf einer Pressekonferenz vor Journalisten. Sie sei jedoch bereit, es noch einmal als Vorsitzende einer Einparteienregierung zu versuchen. Erst am Vormittag war die Sozialdemokratin als neue Regierungschefin bestätigt worden. Sie war die erste Frau an Schwedens Regierungsspitze.