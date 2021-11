OeNB: Reale Zinsen bei minus zwei Prozent

Die Inflation drückt den Realzins weit in den negativen Bereich. Wie lang die Volkswirtschaft das aushalte, sei die „Schlüsselfrage“, so OeNB-Gouverneur Holzmann. Bei Immo-Krediten will die Aufsicht mindestens 20 Prozent Eigenkapital.

Wien. Es gebe derzeit viel „Unterstützung“ für die europäischen Volkswirtschaften. So bezeichnete Nationalbankgouverneur Robert Holzmann am Mittwoch bei der Präsentation des aktuellen „Financial Stability Reports“ die Situation bei den aktuellen Zehnjahresrenditen der Euroraum-Staatsanleihen. Nominell notieren diese zurzeit bei knapp über null Prozent. Real sind sie – nach einem kurzen Anstieg zu Beginn der Coronakrise – stetig gesunken und liegen inzwischen bei knapp minus zwei Prozent (siehe Grafik).