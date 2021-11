Helga Rabl-Stadler hat die Latte für ihre Nachfolgerin hoch gelegt.

Im Vorfeld fielen etliche Namen. Die Entscheidung des Kuratoriums aber sorgte für eine echte Überraschung: An Kristina Hammer können sich hierzulande allenfalls die Geschäftspartner eines großen Wiener Kaufhauses erinnern. Dafür hat die frischgebackene Präsidentin der Salzburger Festspiele Erinnerungen an Aufführungen und Proben bei diesem allsommerlichen Großereignis, die bis in die Ära Karajan zurückreichen.