Wer die deutsche Ampel künftig schaltet

Die FDP führt erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert das Finanzministerium. Formal könnte der Grüne Habeck die Nummer zwei der neuen Regierung werden.

Wien/Berlin. Am Anfang war ein Selfie. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, sein Generalsekretär Volker Wissing und die beiden Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock blicken Ende September an einem geheim gehaltenen Ort in die Handykamera. Das Bild wurde tausendfach vermessen und gedeutet. Angeblich sieht man darauf einen neuen Politikstil. Aus heutiger Sicht zeigt das Selfie jedenfalls den Beginn von Gesprächen, die keine zwei Monate später in der Verkündung der ersten rot-grün-gelben Ampel-Koalition auf Bundesebene gipfelten – unter der Führung von Olaf Scholz (SPD). Und es zeigt vier Politiker, die nie Bundesminister waren, aber künftig sein dürften, die also die Geschicke von Europas größter Volkswirtschaft maßgeblich mitbestimmen werden.