Corona: Wie Nasensprays helfen könnten

Drei Forschungsprojekte untersuchen, wie man durch Reduktion der Viruslast in Nase und Rachen das Infektionsrisiko mindert und Krankheitsverläufe mildert.

Gibt es – abgesehen von Impfen, Abstand, Maske etc. – eine Möglichkeit, sich vor einer Ansteckung zusätzlich etwas besser zu schützen? Oder die Symptomdauer zu verkürzen? Daran wird gerade geforscht. Das erste Projekt betrifft bekannte Wundspüllösungen auf der Basis von hypochloriger Säure (z. B. Granudacyn, Veriforte med). Dass man an diese nun im Zusammenhang mit Corona denkt, ist einem Patienten zu verdanken. Michael Winter hat eine Sinusitis in Eigenregie besiegt, indem er eine solche Wundspüllösung zweckentfremdete. In der Coronakrise hatte Winter den Gedanken, dass die Lösung auch gegen das Virus helfen könnte, Christian Müller, Winters HNO-Arzt und Spezialist an der Med-Uni Wien, erschien das plausibel: „Hypochlorige Säure (HOCl) ist eine Substanz, die bewiesenermaßen auch in Körperöffnungen wie Nase und Mund gut verträglich ist und von der man weiß, dass sie Bakterien, Pilze und Viren zerstören kann“, sagt Müller.