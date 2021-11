Machtkampf um neue EU-Parlamentspräsidentin

Roberta Metsola steigt für die EVP in den Ring um die Führung des EU-Abgeordnetenhauses, doch die Sozialdemokraten beharren auf dem Amt.

Roberta Metsola soll ab Jänner Präsidentin des Europäischen Parlaments werden. So will es eine Mehrheit der EVP-Abgeordneten, die sich am Mittwochabend für die Maltesin und gegen ihre Mitbewerber Othmar Karas aus Österreich und Esther de Lange aus den Niederlanden entschieden hat. Metsola gilt als Vertraute von EVP-Fraktionschef Manfred Weber, der all sein politisches Gewicht in die Waagschale geworfen hatte, um sie durchzusetzen. Karas gratulierte umgehend seiner Kontrahentin.

Ob die Juristin und ehemalige Mitarbeiterin der maltesischen EU-Vertretung allerdings tatsächlich das Amt übernehmen kann, steht noch nicht fest. Denn die Sozialdemokraten (S&D), die diesen Posten mit dem Italiener David Sassoli für die erste Halbzeit der Legislaturperiode besetzt haben, wollen ihn nicht wie vereinbart abtreten.