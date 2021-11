Ein 27-Jähriger verprügelte und würgte seine schwangere Ex-Freundin. In Tirol steht ein 34-Jähriger unter Verdacht, seine 28-jährige Lebensgefährtin im Gesicht schwer verletzt zu haben.

Am Donnerstag sind in Österreich gleich zwei Gewaltverbrechen an Frauen bekannt geworden. Ein 27-Jähriger hat Mittwochmittag seine 21-jährige Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Wien-Döbling verprügelt, gewürgt und verletzt. In Tirol wurde zudem eine 28-Jährige lebensgefährlich verletzt, mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten.

Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak wurde die Frau in Wien, die in der fünften Woche schwanger ist, notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige, ein russischer Staatsbürger aus Tschetschenien, gegen den ein Einreiseverbot besteht, attackierte auch Polizisten und lieferte den Beamten eine Verfolgungsjagd zu Fuß.

Auf Toilette verbarrikadiert

Der 27-Jährige hatte bereits am Dienstag seine Ex-Freundin im Bereich Krottenbachstraße besucht und bei ihr übernachtet. Ob er auch der Vater des ungeborenen Kindes ist, ist nicht bekannt. Unklar war auch, warum die Situation am Mittwoch kurz nach 12.00 Uhr eskalierte. Jedenfalls schlug und trat der Mann auf die Frau ein und würgte sie. Die 21-Jährige wehrte sich nach Kräften, konnte sich losreißen und auf die Toilette flüchten, von wo sie die Polizei alarmierte.

Ihr Ex-Freund versuchte unterdessen, die WC-Tür aufzubrechen, was ihm glücklicherweise nicht gelang. Die Polizisten, die zuerst am Tatort eintrafen, hörten bereits im Stiegenhaus den Lärm der Auseinandersetzung. Sobald sie sich bemerkbar machten, riss die 21-Jährige die Toilettentür auf, rannte an dem 27-Jährigen vorbei ins Stiegenhaus und versteckte sich hinter den Polizisten.

Der Mann richtete seine Aggressionen nun gegen die Uniformierten, die seine Festnahme aussprachen und bei der Personenüberprüfung bemerkten, dass er sich wegen eines Einreiseverbotes nicht in Österreich aufhalten dürfte. Der 27-Jährige schlug auf die Beamten ein und flüchtete zu Fuß. Die Verfolgungsjagd ging durch mehrere Gassen. Einmal hatten die Polizisten den Täter schon eingeholt, doch er wehrte sich dermaßen heftig gegen die Festnahme, dass er sich wieder losreißen konnte.

Der 27-Jährige versuchte auch, die Tür eines fahrenden Pkw aufzureißen. Der Lenker hatte aber die Zentralverriegelung aktiviert. Letztlich wurde der Verdächtige überwältigt, festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Zwei Polizisten erlitten Prellungen. Der Tschetschene hat nun weitere fremdenpolizeiliche Ermittlungen zu erwarten.

Mann randaliert in Wohnung der Mutter

Auch in Penzing randalierte am Mittwoch ein 27-Jähriger. Verhnjak zufolge rief die Mutter des jungen Mannes gegen 20.00 Uhr die Polizei, weil sich der rumänische Staatsbürger in ihrer Wohnung in einer Seitengasse der Hadikgasse betrunken und dann begonnen hatte, auf Möbel und Türen einzuschlagen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus und der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) überwältigten den Mann. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht. Auch er wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Innsbruckerin lebensgefährlich verletzt

In Tirol steht ein 34-jähriger Mann unter Verdacht, seine Lebensgefährtin Mittwochfrüh in einer Innsbrucker Wohnung lebensgefährlich verletzt zu haben. Gegen 7.00 Uhr rief der Mann die Rettung, wobei die 28-Jährige mit schwersten Verletzungen - insbesondere im Gesicht - gefunden wurde. Der Mann konnte die Verletzungen "nicht glaubwürdig erklären", sagte LKA-Ermittler Gert Hoffmann. Der Mann wurde, nachdem die Rettungskräfte die Polizei verständigt hatten, festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, hieß es. Der 34-Jährige behauptete in seiner Einvernahme, dass die Verletzungen durch einen Sturz verursacht worden seien, sagte Hoffmann. Diese Erklärung sei aber nicht "in Einklang zu bringen mit dem Verletzungsbild". Die Frau wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und schwebt in Lebensgefahr.

(APA)