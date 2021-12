Immobilien-Anteile schon mit kleinem Geld

Schon mit kleinen Summen können sich Anleger beim Immo-Crowd­investing an Bauvorhaben beteiligen. Dafür erhalten sie verhältnismäßig hohe Zinsen bei geringen Abgaben und kurzen Laufzeiten.

Wer in beständiges Betongold investieren, aber nicht sein gesamtes Kapital in ein einziges Objekt stecken will, für den könnte Crowdinvesting eine verlockende Alternative sein. Schon mit kleinen Beträgen ist man dabei, kann sein Geld über mehrere Objekte mit überschaubarem Risiko und der Aussicht auf hohe Zinserträge streuen. Anlegern werden für ihre Investments in der Regel Zinsen im hohen einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt. Sowohl für Kleinanleger, als auch für größere Investoren bietet die Crowd-Finanzierung vielversprechende Möglichkeiten.