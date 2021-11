MFG-Kommunalpolitiker mit Corona auf Intensivstation

Der Gemeinderat muss laut Medienbericht auf der Intensivstation im Rieder Krankenhaus in Oberösterreich behandelt werden - und musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Ein MFG-Gemeinderat aus dem Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich liegt laut "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) mit Corona auf der Intensivstation des Rieder Krankenhauses.

Der Mandatar, der im Wahlkampf als Maskenverweigerer aufgefallen sei, habe in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden müssen, hieß es in dem Artikel.

Die Menschen-Freiheit-Grundrechte-Partei bezeichnet sich selbst als „Impfzwang-Gegner“ und macht gegen die Coronamaßnahmen mobil, zuletzt auch auf einer Kundgebung am Wochenende in Linz, an der sich Tausende Menschen beteiligten.

(APA/Red.)