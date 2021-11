13.592 Neuinfektionen, mehr als 600 Intensivpatienten

Während die Neuinfektionen sinken, steigt die Zahl der Intensivpatienten dramatisch an. Derzeit liegen von insgesamt 3246 Corona-Patienten in den Spitälern 619 auf den Intensivstationen. Seit gestern sind 53 Menschen verstorben.

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen ist heute deutlich niedriger als gestern. Gesundheits- und Innenministerium melden 13.592 neue Fälle. Auch vor einer Woche waren es mit 15.145 deutlich mehr. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 1090,7.

Immer mehr Covid-19-Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden. In ganz Österreich sind derzeit 619 Menschen mit einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation, das sind 41 mehr als am Vortag. Zuletzt waren sie am 12. April mit 611 Patienten ähnlich stark belegt. Der starke Zuwachs innerhalb eines Tages liegt laut Gesundheitsministerium an technischen Problemen bei der Meldung aus Salzburg. Der heutige Wert enthält demnach auch die Intensivbettenbelegung in Salzburg vom Vortag. Am Dienstag und Mittwoch waren aus dem Bundesland keine zusätzlichen Intensivpatienten gemeldet worden.

3246 Corona-Patienten werden mit heutigem Stand in Krankenhäuser betreut, 34 mehr als gestern. Vor einer Woche waren es noch 2787. Seit gestern sind 53 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Innerhalb der letzten Woche gab es 330 Todesfälle zu beklagen.

(red.)