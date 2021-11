Langfristige Partner, Kundennähe und Regionalität

Stärkefelder. Die Volksbank setzt auf Sporttestimonials, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen ausstrahlen, auf Treue und Nähe zu den Kunden und auf regionale Wertschöpfung.

Seit 14 Jahren ist die Volksbank Partner des ÖSV als Sponsor des österreichischen Skisprungteams. Eine Partnerschaft, die zum einen auf sportlicher Ebene außergewöhnliche Erfolge der „Superadler“ und ihrer Nachfolger gebracht hat, und die zum anderen symptomatisch für das Vertrauen der Volksbank in langjährige gute Beziehungen ist.

Authentische Botschafter

Die Volksbank bleibt auch in Zukunft dem ÖSV-Skisprungteam treu. Verstärkt wurde die mediale Präsenz durch die konsequente Integration der Athleten als Testimonials in die Image- und Produktwerbung der Bank. Mit Thomas Morgenstern und Andreas Goldberger konnten dabei zwei besonders erfolgreiche Sportler gewonnen werden.

So zählt etwa Thomas Morgenstern mit seinen Siegen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, der Vierschanzentournee und dem Gesamtweltcup zu jenen nur vier Skispringern weltweit, denen dieser „Grand Slam“ gelungen ist. Ebenso bekannt und beliebt ist Andreas Goldberger, mehrfacher Olympiamedaillen-, Vierschanzentournee-, Weltcup- und Weltmeisterschaftsgewinner. Der mittlerweile zweifache Vater setzt gemeinsam mit der Volksbank seit vielen Jahren das Projekt „Goldi Talente Cup“ um und bringt dabei Kindern in ganz Österreich die Liebe zum Sport und zum Skispringen nahe.

Teil der Region

Die regionale Verwurzelung der ÖSV-SkispringerInnen steht symbolisch für die Verantwortung der Volksbank für die regionale Wirtschaft. (c) Marko Mestrovic

Langjährige Partnerschaften wie jene zu den Sportlern sind Ausdruck der Kundentreue und -nähe, die ebenso zu den Stärken der Volksbank zählt wie die Regionalität. Nähe gilt nicht nur für die örtliche Nähe, sondern besonders auch für die Verbundenheit mit der Gemeinschaft, die sonst in der globalen Finanzwelt kaum noch zu finden ist. Die seit 150 Jahren in der Volksbank verwurzelte Regionalität kommt wiederum in der Verantwortung für die regionale Wirtschaft zum Ausdruck. Die Spargelder, die die Volksbanken von den Kunden bekommen, dienen der Finanzierung von Privatpersonen und Unternehmen in der Region. Das Geld verbleibt also im Wesentlichen in der Region der jeweiligen Volksbank. Damit ist gesichert, dass das regionale Wirtschaftswachstum angekurbelt wird, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und auch der Konsum gesteigert wird – ein bedeutender Beitrag zum Erhalt des regionalen Wirtschafts- und Geldkreislaufs.