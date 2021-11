Nachhaltigkeits-Guide für KMU

Hilfestellung. Ein Ratgeber soll helfen, interessierten Unternehmen den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu erleichtern.

Unter dem Titel „So geht Nachhaltigkeit für KMU und Genossenschaften“ haben der Volksbanken-Verbund und der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) einen Ratgeber veröffentlicht, der interessierten Unternehmen den Weg in eine nachhaltige Zukunft erleichtern soll. Aus gegebenem Anlass, denn Fakt ist: Der Handlungsbedarf im Bereich Nachhaltigkeit wird für kleinere Betriebe immer größer – in Anbetracht der Klimaziele der Regierung, aber auch in Bezug auf den eigenen wirtschaftlichen ­Erfolg.

Ökonomischer Druck

„Gerade als KMU muss ich mir anschauen, welche Umweltereignisse mich treffen können, welche Bedürfnisse meine Kunden haben oder was eine Pandemie für mich und meine Kunden bedeutet. Ich denke, Corona und die Naturkatastrophen der jüngsten Vergangenheit haben das klar gezeigt“, sagt Monika Bäumel, Nachhaltigkeitsverantwortliche für den Volksbanken-Verbund. Der wirtschaftliche Druck in Richtung Nachhaltigkeit wachse. Viele große Unternehmen unterliegen Transparenz und Veröffentlichungspflichten, die auch ihre Lieferkette umfassen. Zuliefernde KMU werden daher künftig entsprechende Informationen bereitstellen müssen. Dazu kommen gesetzliche und steuerliche Entwicklungen insbesondere im Bereich CO2-Reduktion. „Und schließlich werden auch wir als Bank aufgrund neuer Regularien künftig von unseren Kunden mehr Daten zu den Themen Ökologie und Soziales einfordern müssen“, betont Bäumel.

Sowohl der Volksbanken­-Verbund wie auch der Österreichische Genossenschaftsverband wollen ihre Kunden und Mitglieder bei deren Nachhaltigkeitsbestrebungen bestmöglich unterstützen.

Rat und Hilfe

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf kompetenter Beratung, etwa zu Förderungen für nachhaltige Investitionen oder zur Gründung von Energiegemeinschaften. Österreichweite Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit bieten zudem die Möglichkeit, sich zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen. Abgerundet wird das Angebot mit einem nachhaltigen Service­- und Produktangebot.