Geboren 1983, lebt in Niederösterreich. Autor, Filmemacher, freier Kurator, Chefredakteur des Blogs „Jugend ohne Film“. 2016 erhielt er das Siegfried-Kracauer-Stipendium vom Verband der deutschen Filmkritik, seine ersten beiden Kurzfilme feierten Premiere bei der Diagonale in Graz. Er arbeitet derzeit an seinem Debütroman „Hermelin auf Bänken“.