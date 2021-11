Stagflation: Europas Wirtschaft in der Doppelmühle

Hohe Inflation bei gleichzeitigem Wirtschaftsstillstand gilt als Albtraum aller Ökonomen. Europa, allen voran Deutschland, steuert rapid auf dieses Szenario zu.

Die Einschläge kommen näher: Die Konjunktur bremse dramatisch ab, in Deutschland werde das Wachstum im Winterhalbjahr zum Stillstand kommen, erklärten mehrere deutsche Ökonomen in den vergangenen Tagen. Gleichzeitig werde die Inflation gegen Jahresende, möglicherweise schon im November, auf sechs Prozent klettern, prophezeit die deutsche Bundesbank.

Hohe Geldentwertung bei wirtschaftlicher Stagnation: Ein Horrorszenario, wie es nur die Älteren unter uns aus Erfahrung kennen. Zuletzt war diese Situation im Gefolge der Ölpreisschocks in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts aufgetreten. Mit beträchtlichen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen.

Ein wirtschaftlicher Albtraum. Schon deshalb, weil hier der traditionelle Werkzeugkasten der Notenbanken völlig nutzlos ist: Konjunkturankurbelung und Inflationsbekämpfung erfordern genau entgegengesetzte Maßnahmen. Im Stagflationsfall haben die Notenbanker also drei Optionen, eine unangenehmer als die andere:

Sie lassen die Dinge laufen in der trügerischen Hoffnung, dass sich die Sache von selbst erledigt.

Sie kurbeln die Konjunktur mit noch forcierterer lockerer Geldpolitik an und riskieren damit, dass die Inflation endgültig außer Kontrolle gerät.

Sie bekämpfen die Inflation per Zinserhöhung und Geldmengenverknappung – und stoßen damit die ohnehin stagnierende Wirtschaft tief in die Rezession.

Eine gleichzeitige Bekämpfung von Inflation und Konjunkturschwäche ist mit den gängigen Instrumenten wie gesagt de facto unmöglich, weil sich die Maßnahmen dafür gegenseitig neutralisieren. Eine verzwickte Lage, in der man eigentlich nichts richtig machen kann.

Stagflation wird immer wahrscheinlicher

Wie realistisch ist dieses Szenario eigentlich, vor dem vor allem beim Nachbarn immer mehr Ökonomen warnen? Die Eintrittswahrscheinlichkeit nimmt mit der vierten Coronawelle jedenfalls stark zu. Ein paar Wochen schwaches Wachstum bei vorübergehend etwas erhöhter Teuerung, wie das beispielsweise die EZB noch immer mantraartig vorhersagt, wäre ja noch kein Beinbruch. Das wäre schnell wieder kompensiert.

Nur: Dieses Szenario entpuppt sich immer mehr als wohl unerfüllbares Wunschdenken. Der Wirtschaft drohe unter anderem wegen des demografiebedingten Fachkräftemangels und der Auswirkungen der Energiewende auch nach Ende der Coronakrise eine „lange Schwächephase“, meinte etwa der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup in einem Beitrag im „Handelsblatt“. Deutschland drohe damit eine „grüne Stagflation“.

Denn die Inflation werde nicht so schnell auf Werte um die zwei Prozent zurückkehren, wie sie etwa die EZB noch immer prognostiziert, meint man bei der deutschen Bundesbank. Zwar sei es durchaus wahrscheinlich, dass die gegen Jahresende abzusehenden Teuerungswerte um die sechs Prozent nach Abklingen des sogenannten Basiseffekts ein bisschen zurückgehen. Es deute aber alles darauf hin, dass man über längere Zeit Inflationsraten von „über drei Prozent“ sehen werde. Wenn die Situation angesichts der Machtlosigkeit der Notenbanken stärker außer Kontrolle gerät, kann es natürlich auch mehr werden, wie man anfügen muss.

Das ganze Umfeld spricht dafür. Stagflationsszenarien entstehen immer dann, wenn eine wachstumsgeschwächte Wirtschaft auf größere externe Schocks trifft. In den 1970er-Jahren, als der Nachkriegsboom vorbei war und die damalige alleinige Wirtschaftsführungsmacht USA an den wachstumshemmenden budgetären Nachwehen des Vietnam-Kriegs litt, lösten die beiden Ölpreisschocks das bis dahin unbekannte und von Keynesianern sogar für unmöglich gehaltene Phänomen des Wirtschaftsstillstands bei gleichzeitig hoher Teuerung aus.

Jetzt ist es die Pandemie, die eine ohnehin schon mit Wachstumsabschwächung kämpfende Wirtschaft mit Phänomenen wie gerissenen Lieferketten und damit verbundenen Produktverknappungen konfrontiert. Produktverknappungen, die auf eine in den vergangenen eineinhalb Jahren extrem aufgeblähte Geldmenge treffen. Dazu stark gestiegene Energie- und Rohstoffpreise. Ein geradezu klassisches Inflationsszenario.

Die Lieferketten werden irgendwann repariert sein, aber der Inflationsdruck wird noch lang bleiben. Schon deshalb, weil sich die gestiegenen Energiepreise noch gar nicht richtig in den für den Verbraucherpreisindex relevanten Konsumentenpreisen niederschlagen. Die sickern erst langsam durch. Und wenn dieser Basiseffekt weg ist, schlagen die neuen Ökosteuern zu.

Ein Szenario, das nur Verlierer kennt

Ein Stagflationsszenario, das nur Verlierer kennt. Die Entwertung von Sparguthaben beschleunigt sich. Und diesmal sind auch die Inhaber von Immobilien und Aktien dran: Die UBS schätzt, dass das Kursniveau bei einer milden, kurzen Stagflation innerhalb von drei Jahren um zehn bis 15 Prozent zurückgehen könnte. Bei einer länger anhaltenden heftigen Variante aber um bis zu 50 Prozent. Nicht einmal die Finanzminister gewinnen diesmal: Der rascheren Entwertung der Staatsschuld stehen beträchtlich höhere Ausgaben etwa für Arbeitslosigkeit und Wirtschaftshilfen gegenüber.

Heftiger wird es jedenfalls, wenn die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt. Danach sieht es derzeit noch nicht aus. Unter anderem deshalb, weil die Gewerkschaften noch an die optimistischere Variante einer kurzen Teuerungswelle glauben. Aber in Deutschland gibt es bereits Befürchtungen, dass die bevorstehende saftige Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro eine solche Entwicklung anstoßen könnte.

Am nächsten zur gefürchteten Stagflation steht derzeit Deutschland, aber auch andere große europäische Volkswirtschaften wie etwa Spanien steuern rapid in diese Richtung. Dem wird sich Österreich mit seiner außergewöhnlich hohen Wirtschaftsverflechtung mit Deutschland wohl auch nicht so einfach entziehen können. Da werden wir wohl einige heftige Prognoserevisionen in nächster Zeit sehen.

Wir stehen vor einer größeren wirtschaftlichen Gefahr und es wird Zeit, entsprechende Vorsichts- und Gegenmaßnahmen zu überlegen. Überraschung gilt diesmal als Ausrede jedenfalls nicht.

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com