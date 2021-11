Der irritierende König des Musicalfilms

Lin-Manuel Miranda ist als Komponist, Schauspieler und neuerdings Regisseur von Musicalfilmen äußerst gefragt. Sein jüngster Streich „Tick, Tick . . . Boom!“ ist jetzt auf Netflix erschienen. Was kann man nur gegen ihn haben?

Wenn derzeit ein neuer Musicalfilm herauskommt (und das passiert recht häufig im Moment), dann stehen die Chancen gut, dass Lin-Manuel Miranda in irgendeiner Weise involviert war. Der 41-jährige New Yorker mit puertoricanischen Wurzeln ist seit dem Sensationserfolg seines Musicals „Hamilton“ 2015 zur gefragtesten und produktivsten Figur der Kunstform geworden. Auf sein vielseitiges Talent mag auch Disney nicht mehr verzichten: Miranda schrieb – oder schreibt – etwa die Lieder für „Vaiana“, „Encanto“ (das Südamerika-Folklore-Märchen sollte diese Woche in die Kinos kommen) und die kommende „Arielle“-Neuverfilmung.