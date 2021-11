Der neue Kulturkampf der chinesischen KP

Drucken

Hauptbild • „Carrie Lam, 2018“, heißt dieses Porträt der Hongkonger Regierungschefin, gemalt vom Dissidenten-Künstler Badiucao. • APA/AFP/PIERO CRUCIATTI

Chinas Botschaft in Rom rief die Stadt Brescia dazu auf, eine Ausstellung des Dissidenten-Künstlers Badiucao zu schließen: Der Fall ist symptomatisch für das forschere Auftreten Pekings in Europa.

Ein grimmiger Xi Jinping sitzt, bewaffnet mit einem Schießgewehr, auf dem k. o. geschlagenen Bären Winnie-Puuh: „Xi´s going on a bear hunt“, heißt dieses bekannte Bild des chinesischen Künstlers Badiucao. Denn Winnie-Puuh, der wohl beliebteste Bär im Zeichentrick-Universum, ist in China verboten. In Sozialmedien wurde zu oft gewitzelt, wie sehr der pausbäckige Staatschef Xi dem Bären doch ähnle.