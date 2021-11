Brand eines Einfamilienhaus war offenbar Mordversuch an Frau

Am Dienstagabend stand ein Einfamilienhaus im Bezirk Murtal in Vollbrand. Ein 74-Jähriger kam ums Leben, seine Ehefrau überlebte. Wie sich herausstellte, dürfte der Mann zuvor versucht haben, die 68-Jährige zu erdrosseln.

Bei einem Brand eines Einfamilienhaus in Fohnsdorf im steirischen Bezirk Murtal ist am Dienstagabend ein 74-Jähriger ums Leben gekommen, seine 68-jährige Ehefrau erlitt schwere Verletzungen. Wie sich nun herausstellte, dürfte der Mann zuvor versucht haben, seine Frau umzubringen.

Ermittler stießen am Donnerstagnachmittag auf den tatsächlichen Hintergrund des Brandes, als sie Untersuchungen zur Brandursache in dem unter Einsturzgefahr stehenden Hauses durchführten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 74-jährige Murtaler im Laufe des Abends versucht haben, seine Frau mit einem Strangulationswerkzeug zu erdrosseln. Im Glauben, die Frau ermordet zu haben, begab er sich in das Dachgeschoss des Hauses. Dort dürfte er gegen 20 Uhr Feuer gelegt haben. Als es bereits brannte, stürzte er sich – vermutlich in suizidaler Absicht – aus dem Fenster. Bereits vor dem Haus anwesende Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Die Rettung versuchte den Mann noch zu reanimieren. Er verstarb an Ort und Stelle.

„Crashrettung“

Die 68-jährige Ehefrau konnte von der Feuerwehr Hetzendorf mit einer sogenannten „Crashrettung“ aus dem bereits in Vollbrand stehenden Haus, gerettet werden. Sie wurde in das Krankenhaus Judenburg gebracht. Die Frau befindet sich aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Halsbereich im künstlichen Tiefschlaf. Laut ihren behandelten Ärzten ist ihr Zustand stabil.

Sobald es der Gesundheitszustand der Frau zulässt, soll sie einvernommen werden. Ihre Wahrnehmungen seien „ausschlaggebend für das finale Ermittlungsergebnis“, hieß es von der steirischen Polizei. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete weiterführende Ermittlungen zum Verdacht des Verbrechens an.

75 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei dem Brand im Einsatz, es konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindert und gegen 05 Uhr morgens „Brand-Aus“ verkündet werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(red.)