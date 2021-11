Ideen gegen die Lockdown-Langeweile

Drucken

Hauptbild • Der Wiener Eislauf-Verein hat auch im Lockdown geöffnet, Erwachsene brauchen einen 2-G-Nachweis. • (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Es muss nicht immer ein Netflix-Marathon sein: Einige Sportarten von Eislaufen bis Standup-Paddeln (!) sind im Lockdown weiter erlaubt. Auch viele kulturelle Institutionen haben ihre Online-Angebote wieder hochgefahren. Ein kleines Best of.

Auch wenn sich das Leben bei weitem nicht so isoliert anfühlt wie beim ersten Lockdown: Ohne Christkindlmärkte, Kinos, Theater, Training im Sportverein, geöffnete Geschäfte und Lokale kann der Alltag zwischendurch doch etwas eintönig werden. Und auch die Begeisterung für den täglichen Spaziergang hat sich schon vor ein, zwei Lockdowns verflüchtigt. Ein paar (fast) kontaktfreie Tipps, wie man durch die verbleibenden Lockdown-Tage kommt.

Sport machen

Der Vereinssport muss zwar derzeit zwangspausieren – Sport im Freien bleibt aber erlaubt– unter bestimmten Voraussetzungen: Ausgeübt werden dürfen Sportarten nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt, engen Angehörigen oder einer anderen, wichtigen Bezugspersonen: Sich mit mehreren Freunden zu einem Fußballmatch im Park zu treffen, ist also verboten – Joggen zu zweit aber eben durchaus erlaubt.

Auch die Eislaufplätze dürfen weiter offenhalten, sofern sie im Freien sind – in Wien haben daher der Wiener Eislauf-Verein (WEV) am Heumarkt und die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals weiter geöffnet. Es gilt für alle ab 16 die 2G-Regel, kleinere Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Nachweis, Kinder bis 12 Jahre den Ninja-Pass, alle Älteren bis 15 einen 2,5 G-Nachweis.

Abstand halten

Besucherkapazitäten sind in der Verordnung der Regierung nicht vorgeschrieben – die Eislaufplätze können aber natürlich eigene Regeln verhängen: So dürfen bei der Kunsteisbahn Engelmann nur maximal 180 Besucher gleichzeitig hinein, beim (größeren) WEV ist die Besucher-Kapazität derzeit auf 1000 beschränkt (auf der Website wev1867.at sieht man die Auslastung in Echtzeit), bei beiden gilt zudem ein Zwei-Meter-Abstand zu anderen Besuchern. Die Eishalle des WEV ist gesperrt, Eislaufkurse und Eishockey-Trainings vorerst verschoben.