Rory Six ist Alt-Deuteronimus in Cats – und führt mit der Theatercouch in einem ehemaligen Drogeriemarkt die kleinste Musicalbühne Österreichs. Soeben wurde sie von Fans vor dem Zusperren bewahrt.

Alt-Deuteronimus lebt schon sehr lang, weil er mehrere Leben als Katze geführt hat“, heißt es in Cats. Mehrere Katzenleben ist es auch her, dass Rory Six zum ersten Mal in dem Musical saß. „Ich hab das gesehen und zu Mama und Papa gesagt: Das möchte ich machen, wenn ich groß bin.“