12.245 Neuinfektionen und 51 Corona-Todesfälle in Österreich

Der bundesweite Lockdown in Österreich soll die Situation in den Spitälern entschärfen.

Am Freitag werden 12.245 Neuinfektionen mit Covid-19 in Österreich gezählt. 51 Corona-Todesfälle sind in den letzten 24 Stunden hinzugekommen.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich bleibt weiterhin hoch. Am Freitag meldeten die Behörden 12.245 neue Fälle und 51 weitere Tote binnen 24 Stunden. In den Krankenhäusern gab es insgesamt ein geringes Plus von drei Patienten auf nunmehr 3249 Covid-19-Infizierte, die im Spital behandelt werden müssen. Auf Intensivstationen ist die Zahl der Schwerkranken um elf zurückgegangen, 608 Covid-19-Patienten benötigten am Freitag aber weiterhin intensivmedizinische Behandlung.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle ging leicht - um 121 Infizierte - auf 152.362 zurück. Doch im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 2000 neue bestätigte Infizierte hinzu. Die am Freitag gemeldeten 12.245 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen Woche. Hier kamen täglich 13.409 weitere Fälle hinzu.

5,93 Millionen Menschen - 66,3 Prozent - haben einen in Österreich mittlerweile einen gültigen Impfschutz gegen das Virus. Am Donnerstag wurden 115.702 Immunisierungen verabreicht, 9,59 Prozent der Impfungen waren dabei Erststiche, 78,07 Prozent verfielen auf Dritt-Impfungen.

Das Gesundheitsministerium meldet mit heutigem Stand 1.121.134 bestätigte Fälle in Österreich seit Beginn der Pandemie. 12.284 sind seither an oder mit Corona verstorben. Die meisten Covid-Infektionen hat es nach Angaben des Ministeriums bisher in Oberösterreich mit 232.556 Fällen und in Wien mit 216.867 bestätigten Fällen gegeben.

Österreichweit wurden insgesamt bereits 21.411.927 Apothekentestungen auf das Virus durchgeführt, davon waren 3.787.223 PCR-Tests.

Weitere Infos folgen.

(APA/red.)