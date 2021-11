Ukrainischer Präsident warnt vor Staatsstreich in Kiew

Wolodymyr Selenskij schlägt Alam: Es gebe gerüchte, wonach am 1. oder 2. Dezember ein Putsch gegen ihn mit Hilfe russischer Agenten geplant sei.

Wolodymyr Selenskij, der ukrainische Präsident, warnt vor dem Versuch eines baldigen Staatsstreichs in seinem Land mit Hilfe von Akteuren aus Russland. Ihm lägen Geheimdienstinformationen vor, dass ein Putsch am 1. oder 2. Dezember stattfinden solle, sagte Selenskij am Freitag auf einer Pressekonferenz.

„Wir stehen vor Herausforderungen - nicht nur durch die Russische Föderation und eine mögliche Eskalation. Wir haben interne Herausforderungen", führte er aus. Die Ukraine habe volle Kontrolle über ihre Grenzen und sei bereit, falls es zu einer Eskalation im Verhältnis zu Russland kommen sollte.

Am Donnerstag hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besorgt über russische Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze geäußert. Auch die USA und die Nato haben die Sorge geäußert, dass es zu einem russischen Angriff kommen könnte. Die Regierung in Moskau hat derartige Pläne bestritten.

(Reuters)