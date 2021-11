Erste Antworten zum Rätsel um den Helikopter-Absturz

Die Ursache des Absturzes des Haselsteiner-Helikopters wird noch untersucht. Im Fokus der Ermittlung rund um den Tod des Kärntner Piloten P. (50) steht der Verdacht „technisches Gebrechen“.

Sonntagnachmittag, 21. November: Ein Helikopter befindet sich im Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost. 16.45 Uhr: Die Maschine vom Typ Bell 429 Global Ranger schlägt am Boden neben der Landebahn auf und geht sofort in Flammen auf. Der Pilot, der 50-jährige P. aus Kärnten, kommt dabei ums Leben. Seither herrschen Rätsel um die Absturzursache. Erst der in mehreren Wochen vorliegende Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes dürfte Klarheit bringen. Einige relevante Fragen lassen sich aber vorab beantworten.