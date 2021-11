Lauter Vorgeschmack auf das EM-Turnier

Auf die ÖFB-Frauen wartet am Samstag in Sunderland in der WM-Qualifiktion die größte Kulisse ihrer Geschichte und mit England ein Prüfstein – auch für die Endrunde 2022.

Der Charme, der in Newcastle zwischen manch bröckelnder Fassade an die Hochzeiten der Kohle erinnert, verliert sich auf dem Weg über den Fluss Thyne nach Süden. Sunderland, die „kleine Schwesterstadt“, kann nicht mit städtischem Glanz aufwarten, aber großer Fußballtradition. 1879 wurde der AFC Sunderland gegründet, obwohl aktuell nur in der 3. englischen Liga hat es der Klub sogar zu einer Netflix-Serie gebracht. Am Ufer des River Wear thront seit 1997 das Stadium of Light, wo die ÖFB-Frauen am Samstag (13.30 Uhr, live, ORF1) vor rund 15.000 Fans in der WM-Qualifikation gegen England antreten.