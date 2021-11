Die Kanzlei von Manfred Ainedter, die auch Gerald Fleischmann und Josef Pröll als Beschuldigte vertritt, soll auch die Rechtschutzbeauftragte Gabriele Aicher vor ihrer öffentlichen Kritik an der WKStA beraten haben.

Im Oktober hat Gabriele Aicher, Rechtsschutzbeauftragte der Justiz und damit oberstes Kontrollorgan über die Staatsanwaltschaften, harsche Kritik an Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Zuge der ÖVP-Inseratenaffäre geübt - zunächst in einer Beschwerde, dann via Presseaussendung. Bei Letzterer soll sie nach Recherchen des „Standard" und des „Spiegel“ von der Kanzlei Ainedter unterstützt worden sein, die jedoch zwei von der WKStA Beschuldigte ÖVP-Politiker vertritt.

Laut Vorabmeldung des „Standard“ bestätigt Aicher das. Sie habe Manfred Ainedter, mit dem sie „seit Jahren freundschaftlich verbunden“ sei, schon vergangenes Jahr auf eigene Kosten mit ihrer Vertretung beauftragt. Sie habe nämlich befürchtet, dass ihre „in Wahrnehmung meiner Pflichten gemachten Äußerungen ,gegen die WKStA' mit Anzeigen und unrichtiger medialer Berichterstattung einhergehen können.“ Ainedter berief sich dem „Standard“ zufolge auf seine Verschwiegenheitspflicht.

Kanzlei vertritt auch Kurz-Vertrauten Fleischmann

Die beim Obersten Gerichtshof angesiedelte Rechtsschutzbeauftragte hatte sich in ihrer Kritik vor allem auf Ermittlungen gegen das Medienhaus „Österreich“ und die dort stattgefunden Razzien im Zusammenhang der Inseratenkorruptionsaffäre um die ÖVP und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz bezogen und sah hier „eine rote Linie des Rechtsstaates überschritten“. Sie ortete auch ein Fehlverhalten der WKStA in anderen Fällen. Als Erstellerin des Dokuments, in dem die Kritik an ausgewählte Boulevardmedien wie die „Kronen Zeitung“ ging, war dem Medienbericht zufolge in den Metadaten die Kanzlei Ainedter angeführt.

Zu deren Klienten gehört dem „Standard“ zufolge der einstig Medienbeauftragte im Kanzleramt, Gerald Fleischmann, gegen den die WKStA im Zusammenhang mit der Inseratenkorruptionsaffäre ermittelt. Außerdem vertritt die Kanzlei auch Ex-Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP), gegen den die WKStA in der Causa Casinos/Postenschacher rund um die

Bestellung von Peter Sidlo (FPÖ) in den Vorstand des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns wegen des Vorwurfs der Untreue und Bestechung ermittelt.

Aicher, die ihr Amt erst im April 2021 angetreten hat, betonte unterdessen gegenüber dem „Spiegel“, „keine Nähe zur ÖVP“ zu haben.

>> Zum „Standard“-Artikel

(APA)