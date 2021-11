Die Lichtblicke der ÖFB-Frauen im "Stadium of Light"

Drucken

Hauptbild • Österreichs Abwehr gegen Ellen White • Action Images via Reuters

Österreich verlor in der WM-Qualifikation den Vergleich mit der Weltspitze in England 0:1. Worauf sich aufbauen lässt und welcher Auftrag bis zum EM-Duell im Sommer zu bearbeiten ist.

Im Gegensatz zum überraschend stürmischen Winterwetter, das den Schienenverkehr im Nordosten Englands auch am Sonntag noch zu Teilen stillstehen und Einheimische darob nur seufzen ließ, hatte Österreichs WM-Qualifikationsspiel im Stadium of Light von Sunderland das gezeigt, was erwartet worden war: England präsentierte sich beim 1:0-Heimsieg als physisch starkes Team, das sein Glück in der Offensive sucht. Niemand schießt öfter (163 Mal), und nur Frankreich sowie Spanien (je 35) haben als Tabellenführer öfter getroffen als der nach wie vor makellose in der ÖFB-Gruppe (Torverhältnis 33:0).