Wallner kehrt nach Corona-Infektion ins Bregenzer Landhaus zurück

Die zehntägige Quarantäne des Vorarlberger Landeshauptmanns ist beendet.

Ein Samstagabend negativ befundeter PCR-Test führt zum Ende der Absonderung des Vorarlberger Landeshauptmanns Markus Wallner (ÖVP). Nach zehntägiger Quarantäne wird Wallner am Montag wieder von seinem Büro im Landhaus aus die Amtsgeschäfte führen.

"Ich bin froh, dass ich geimpft bin", betonte Wallner in einer Aussendung am Sonntagnachmittag, "die Infektion ist recht harmlos verlaufen." Der 54-jährige Landeshauptmann appellierte an seine Landsleute, sich ebenfalls impfen zu lassen.

(APA)