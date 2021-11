Versemmeln wir doch nicht auch noch die Impfpflicht

(c) imago images/SEPA.Media (Martin Juen via www.imago-images.de)

Nur auf Zwangsmaßnahmen zu setzen ist kontraproduktiv, jetzt geht es vor allem darum, die Bevölkerung zu überzeugen.

Die Diskussion um die Impfpflicht kann künftig als Lehrbeispiel für politische Dynamiken dienen: Eineinhalb Jahre lang herrschte weitgehender Konsens, dass Impfen ein freiwilliger Akt bleiben und es ganz, ganz sicher keine Impfpflicht geben wird. Und dann, von einem Tag auf den anderen, war die Impfpflicht beschlossene Sache – und das ohne nennenswerte Widerstände innerhalb der politischen Parteien. Die Ausnahme ist natürlich die FPÖ, aber die hat sich ohnehin schon längst von dem Ziel verabschiedet, diese Pandemie ernsthaft zu bekämpfen.

Wie konnte es dazu kommen? Die plötzliche Kehrtwende entsprang einer Gemengelage von Regierungsversagen und Wiedererstarken der Landeshauptleute. Die Regierung hat den langsamen Aufbau der vierten Welle verschlafen, die ÖVP, und da vor allem Bundesparteichef Sebastian Kurz, hat sich viel zu lang in der Position eingebunkert, dass die Pandemie für Geimpfte vorbei ist und es für diese keinen Lockdown geben darf. Herausgekommen ist man aus dieser unhaltbaren Position mithilfe der SPÖ-Landeshauptleute – und mit dem Steirer Hermann Schützenhöfer, der eben die Impfpflicht ins Rennen geworfen hat. Wenn schon Lockdown, dann mit Impfpflicht, so sein Angebot, das die ÖVP nicht ganz als Verlierer dastehen ließ.



Doch so ein Beschluss mit weitreichenden Konsequenzen, der ohne breite Debatte gefasst worden ist, birgt die Gefahr in sich, weitere politische Dynamiken auszulösen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht absehbar und vielleicht auch nicht beherrschbar sind. Eine Impfpflicht bedingt einen Eingriff in die persönliche Integrität, sie zwingt Menschen zu einer Behandlung, die sie nicht freiwillig durchführen wollten, und ist mit den Gebräuchen unserer liberalen Gesellschaft nur schwer vereinbar. Das alles provoziert Widerstände, die durchaus heftiger werden können. Und es birgt auch die Gefahr, dass das ganze Vorhaben nicht umsetzbar ist. Wenn zwei Prozent der Gesellschaft eine Verpflichtung vehement ablehnen, lässt sich das mit Zwangsmaßnahmen durchsetzen. Wenn es zwanzig bis dreißig Prozent sind, wird der Staat scheitern.



Dabei gibt es durchaus gute Argumente für die Impfpflicht. Die Pandemie hält für unseren Staat und unsere Gesellschaft Bedrohungen bereit, die es erlauben, Freiheiten einzuschränken. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems ist eine ernsthafte Gefahr (das gilt übrigens schon für die kommenden Wochen). Und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind noch gar nicht absehbar. Die „Koste es, was es wolle“-Mentalität war anfangs richtig, sie lässt sich aber nicht auf Dauer durchhalten. Eine breite Durchimpfung der Bevölkerung ist ein Ausweg aus dieser bedrohlichen Situation und kann daher auch vorgeschrieben werden. Zumal ja die Alternative weitere Lockdowns sind und damit ebenso eine Einschränkung der persönlichen Freiheit.