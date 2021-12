Ein holpriger Bullenritt

(c) imago images/Future Image (Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Die Börsen werden derzeit von vielen Faktoren getrieben, zuletzt von den Quartalsberichten. Wie aber könnte es nun weitergehen?

Wien. Die optimistische Stimmung dauert an den meisten Aktienmärkten an. Für den Aufschwung sorgt eine Reihe an Faktoren, zu denen die Konjunkturerholung seit Jahresbeginn zählt – ebenso wie das anhaltend niedrige Zinsumfeld. Zuletzt sorgten aber auch die berichteten Unternehmensgewinne zum dritten Quartal 2021 für Unterstützung, betont Jan Viebig, Chefanlagestratege bei der Frankfurter Privatbank Oddo BHF.