So geht man mit der Rallye des US-Dollar um

Die Marktteilnehmer gehen mittlerweile von einer US-Zinserhöhung im Frühjahr aus. Das stärkte den Dollar zuletzt bereits mächtig. Welches Zauberwort europäische Anleger beherzigen müssen – und was sie keinesfalls tun dürfen.

New York. Für einen vernünftigen Anleger, der sein Risiko zumindest ein wenig streuen will, führt kein Weg vorbei an der US-Börse, der wichtigsten der Welt. Wer diesen Ratschlag beherzigte, konnte in den vergangenen Monaten große Zugewinne einfahren. Seit Jahresanfang legte der breite S&P-500-Index um mehr als ein Viertel zu, während der Euro Stoxx 50, der die größten Aktien des Euroraums umfasst, ein kleineres Plus von knapp 20 Prozent zu Buche stehen hat.

Nicht nur das: Hinzu kommt ein etwa siebenprozentiger Wechselkursgewinn, weil der US-Dollar im Vergleich zum Euro zuletzt eine bemerkenswerte Bergfahrt hingelegt hat. Zu Beginn des Jahres war ein Euro noch 1,20 Dollar wert, aktuell liegt die Rate bei 1,12 – stärker war der Dollar zuletzt zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.