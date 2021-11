Osteuropa braucht einen neuen Plan

Der Osten als Werkbank für den Westen: Das alte Erfolgsmodell steht vor dem Ende. Corona bringt noch einmal Fabriken nach Osteuropa, doch für die Zukunft reicht das nicht.

Wer einen handfesten Beweis für den wirtschaftlichen Aufstieg der Staaten Osteuropas seit der Wende sucht, muss nur einen Blick in die Hitliste der meistgekauften Autos in Österreich werfen. Vor zwei Jahren kam die Nummer eins erstmals seit Langem nicht mehr aus Deutschland, sondern aus Tschechien. Seither hat der Škoda Octavia dem VW Golf den Rang als beliebtestes Fahrzeug der Österreicher abgelaufen. Der Erfolg der Automobilindustrie schlägt sich auch ökonomisch nieder: Tschechien und Slowakei sind heute schon wirtschaftlich potenter als die „alten“ EU-Mitglieder Portugal und Griechenland. Corona und der Zusammenbruch globaler Lieferketten haben der Region einen weiteren Schub gegeben. Viele Unternehmen, die ihre Produktion wieder näher an der Heimat haben wollen, wählen derzeit Länder wie Polen oder Kroatien für neue Standorte. Dennoch stößt das bisherige Erfolgsmodell der osteuropäischen EU-Länder an seine Grenzen, warnt Richard Grieveson, stellvertretender Leiter des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Und der Fall Škoda ist ein gutes Beispiel dafür.