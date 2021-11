Geld regiert die Tenniswelt

Vor allem für Spieler aus der zweiten Reihe ist die Teilnahme am Daviscup eine lukrative Angelegenheit. Das Finalturnier selbst möchte sich in der Wüste finanziell rehabilitieren.

Innsbruck. Schon vor dem zweiten und prestigeträchtigen Gruppenspiel gegen Deutschland in Innsbruck waren Österreichs Chancen auf ein Weiterkommen nur noch theoretischer Natur. Dass man als eine von nur drei Nationen ohne aktuellen Top-100-Spieler im Einzel nicht zu den Favoriten beim Daviscup-Finalturnier zählen würde, war schon vor dem ersten Aufschlag allen Beteiligten bewusst.



Finanziell hat sich der Auftritt für Österreichs Asse dennoch gelohnt. 400.000 Dollar wurden auf die Spieler inklusive Jürgen Melzer und Sebastian Ofner (sie waren beim Qualifikationserfolg gegen Uruguay Teil des Teams) aufgeteilt. Das ist zwar um ein Drittel weniger als ursprünglich von Veranstalter Kosmos kommuniziert, in Zeiten von Corona stehen Kürzungen aber an der Tagesordnung. Für die heimischen Spieler ist die Startprämie dennoch mehr als bloß ein gutes Weihnachtsgeld.

Zur Relation: Dennis Novak verdiente in der gesamten Saison 343.000 Dollar, Jurij Rodionov 175.000 Dollar – und der kürzlich erst nach einer Verletzung wieder auf die Tour zurückgekehrte Gerald Melzer gerade einmal 20.000 Dollar. Der genaue interne Verteilungsschlüssel bleibt zwar ein gut gehütetes Geheimnis des Verbands, Fakt ist aber: Melzer, 31, hat beim Daviscup mehr verdient als bei seinen zwölf Turnierauftritten zusammen.