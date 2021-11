(c) imago images/Daniel Schäfer (Daniel Schäfer via www.imago-images.de)

Ein Autofahrer haftet, weil er auf den Fehler eines anderen noch besser reagieren hätte müssen.

Wien. Die Fahrbahn zu betreten, will gut überlegt sein. Und so besonders schlau war es tatsächlich nicht, dass ein Mann ebendies tat. Er bezahlte dafür mit Verletzungen und klagte einen Autofahrer, der eigentlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand an ihm vorbeifahren wollte.