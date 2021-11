Verbund kauft Solarpark-Projekt in Spanien

Der börsennotierte Verbund übernimmt von dem deutschen Agrar- und Baustoffhändler BayWa einen Photovolatik-Park in Spanien

Österreichs größter Stromkonzern hat vom deutschen Agrar- und Baustoffhändler BayWa ein Photovoltaik-Projekt in Südspanien übernommen. Zu Kaufpreis und Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, wie Verbund mitteilte. Der Solarpark Illora liegt in Pinos Puente in der Nähe von Granada. Es handelt sich um drei PV-Anlagenabschnitte mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MWp. Illora wird rund 260 Gigawattstunden grünen Strom pro Jahr produzieren. Baubeginn des Parks war im Mai, die Inbetriebnahme ist im ersten Quartal 2022 geplant. Der Schritt passt zur Strategie von Verbund, bis 2030 rund 20 bis 25 Prozent der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind zu erreichen.

(Reuters)