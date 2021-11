Virgil Abloh: Ein Genie, unter Anführungszeichen

Mit dem plötzlichen Ableben von Designer Virgil Abloh tut sich in der Modewelt eine große Leerstelle auf. Sein interdisziplinäres Talent machte ihn zu einem der einflussreichsten Kreativen der letzten Jahre.

Als sich am Sonntagabend in sozialen Medien die Nachricht vom Ableben des Designers Virgil Abloh verbreitete, fielen die Reaktionen einhellig aus: Die Mode und benachbarte Kreativsparten hätten einen Visionär verloren, ein Genie und einen interdisziplinär agierenden Vordenker, der der Branche innerhalb nur eines Jahrzehnts seine Handschrift aufzudrücken vermochte und richtungsweisend wurde. Nur sein engstes Umfeld war wohl auf die schockierende Nachricht von seinem Ableben vorbereitet: Abloh hatte seit einer Krebsdiagnose 2019 die Öffentlichkeit nicht über diese informiert und schaffte es, die Krankheit mit seinem überbordenden Arbeitspensum diskret zu vereinen.



Mit Ablohs Tod endet eine, auch für die in mancherlei Hinsicht erstaunlich unflexible Modebranche, zuvor beispiellose Erfolgsgeschichte, von der auch künftig eine nachhaltige Vorbildwirkung ausgehen wird. Geboren 1980 unweit von Chicago, studierte Abloh nach einer Ausbildung zum Ziviltechniker Architektur am Illinois Institute of Technology und kam während dieser Zeit in Berührung mit der Arbeit von Rem Koolhaas, die ihn stark beeinflusste. Später orientierte sich Abloh um, kam in Kontakt mit Hip-Hop-Superstar Kanye West und begann ihn kreativ zu beraten. Auch an der Entwicklung von Wests Aktivitäten im Modebereich war Abloh entscheidend mitbeteiligt, 2012 gründete er seine erste eigene Modelinie, Pyrex Vision, die im Folgejahr von der bis heute existierenden Marke Off-White abgelöst wurde: Mit dieser wollte Virgil Abloh, wie auf den in jedes Kleidungsstück genähten Etiketten zu lesen ist, den Graubereich zwischen Schwarz und Weiß als das namengebende "gebrochene" Weiß ausloten.