LGBTI-Auszeichnung für Unternehmen: Meritus 2021 vergeben

Heuer 33 Einreichungen - Rekord.

Die Gewinner des Meritus 2021 stehen fest. Die Auszeichnung bittet alle zwei Jahre Unternehmen und Organisationen vor den Vorhang, die sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung von LGBTI am Arbeitsplatz stark machen. Heuer gingen 33 Meritus Einreichungen bei Pride Biz Austria ein, so viele Projekte wie nie zuvor. Die Bekanntgabe der Preisträger fand am 25. November auf den Online-Plattformen von Pride Biz Austria, AGPRO (Austrian Gay Professionals) und QBW (Queer Business Women) gleichzeitig statt.

Den Hauptpreis in der Kategorie „Großunternehmen“ konnte sich Accenture Österreich sichern: „Bring your authentic self to work“ lautet das Motto des internationalen Dienstleisters in den Bereichen Unternehmens- und Strategieberatung, Technologie und Outsourcing. Ein Allies-Netzwerk macht sich firmenintern für die Rechte von LGBTI-Mitarbeitenden stark. In Österreich gibt es bereits 200 solcher Allies.

In der Kategorie „Öffentlicher Sektor“ ging die Trophäe an das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP): Das Projekt „Regenbogen überm KWP“ setzt sich zum Ziel, in den 30 Häusern der Einrichtung eine LGBTI-freundliche Atmosphäre zu schaffen.

Die Ferdinand Porsche FernFH konnte die Kategorie „Mittelgroße Unternehmen“ für sich entscheiden: Die FernFH will proaktiv Bildungsbarrieren für LGBTI-Personen abbauen, damit diese ihr gewünschtes Studium diskriminierungsfrei absolvieren können.

Der Pride Biz Sonderpreis für herausragende Angebote an die LGBTI-Community heuer zweimal vergeben: Die Auszeichnung geht zum einen an die Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale (VARGES) und an Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ Refugees.

