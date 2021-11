Uni Wien sucht neuen Rektor

Der amtierende Rektor Heinz Engl hatte vor Kurzem bekannt gegeben, sein Amt ein Jahr früher als geplant zurückzulegen. Die Bewerbungsfrist für die Funktion läuft bis 10. Jänner.

Die Universität Wien sucht ab dem 1. Oktober 2022 einen neuen Rektor. Die Bewerbungsfrist läuft laut der am Wochenende in verschiedenen Medien veröffentlichten Ausschreibung bis 10. Jänner. Amtsinhaber Heinz Engl hatte Anfang Oktober bekannt gegeben, seine Funktion Ende September 2022 und damit ein Jahr früher als geplant niederzulegen.

Interessenten müssen Erfahrung in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, im internationalen Wissenschaftsbetrieb und im europäischen Forschungsraum, in der wirtschaftlichen Führung von Organisationen sowie in Personalführung, Gleichstellung und Diversitätsmanagement haben. Außerdem verlangt werden unter anderem Kompetenzen in der Positionierung von Universitäten im internationalen Wettbewerb (Uni-Rankings) sowie in der Handhabung von Nachhaltigkeit und im Bereich der Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung. Außerdem sind laut Universitätsgesetz Kenntnisse über das österreichische Universitätssystem nötig.

Anschließend erstellt eine fünfköpfige Findungskommission, die von Senat und Universitätsrat beschickt wird, einen Dreiervorschlag an den Senat. In diesem können neben Kandidaten aus den Bewerbungen auch von der Kommission selbst als geeignet befundene Personen vertreten sein.

Auf dieser Grundlage erstattet der Senat dann seinerseits einen Dreiervorschlag, wobei er an jenen der Findungskommission aber nicht gebunden ist. Er kann auch andere Kandidaten, die sich beworben haben, aufnehmen. Gewählt wird der neue Rektor oder die neue Rektorin dann vom Universitätsrat aus dem Dreiervorschlag des Senats.

