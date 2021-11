Deutsche Inflation knackt voraussichtlich Fünf-Prozent-Marke

Mit bis zu 5,7 Prozent in einigen Bundesländern erreichte die Inflationsrate in Deutschland ein Rekordhoch seit 1992. EZB Direktorin Isabel Schnabel rechnet aber mit einer Normalisierung in den nächsten Monaten.

Die deutsche Inflationsrate trägt im November voraussichtlich erstmals seit 1992 eine Fünf vor dem Komma. Darauf deuten erste Daten aus den Bundesländern hin. In Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verteuerten sich Waren und Dienstleistungen zwischen 5,0 und 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistischen Landesämter am Montag mitteilten. Nur in Baden-Württemberg blieb die Teuerungsrate mit 4,9 Prozent etwas niedriger.

Das Statistische Bundesamt will an diesem Nachmittag seine erste Schätzung für ganz Deutschland veröffentlichen, die auf den Daten der genannten sechs Bundesländer basiert. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen hier mit einem Wert von 5,0 Prozent - es wäre der höchste seit September 1992. Im vergangenen Oktober hatte die Inflationsrate noch bei 4,5 Prozent gelegen.

EZB: Lediglich ein temporärer Anstieg

EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet künftig wieder niedrigere Werte. "Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist", sagte die Währungshüterin im ZDF. Die Teuerungsrate dürfte 2022 wieder allmählich in Richtung zwei Prozent sinken, der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Sondereffekte wie etwa die zeitweise Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr würden dann aus der Statistik fallen. "Auch die Energiepreise werden nicht mit dem gleichen Tempo weiter steigen", sagte Schnabel. Die pandemiebedingten Lieferengpässe in der Wirtschaft dürften sich zudem allmählich auflösen.

Sollte sich die Inflation dauerhaft auf einem höheren Niveau als zwei Prozent festsetzen, dann werde die EZB entschlossen reagieren. "Aber im Moment wäre es eben ein Fehler, die Zinsen frühzeitig zu erhöhen und damit den Aufschwung zu bremsen, denn das würde im Wesentlichen zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führen und würde an der aktuell sehr, sehr hohen Inflation gar nichts mehr ändern können", sagte Schnabel.

(Reuters)