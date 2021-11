Tommy Hilfiger für seine integrative Arbeit ausgezeichnet

(c) Getty Images for The Met Museum/ (Dimitrios Kambouris)

Für sein kontinuierliches Engagement für Inklusion und Vielfalt wird Tommy Hilfiger vom British Fashion Council mit dem Outstanding Achievement Award 2021 ausgezeichnet.

Nach einem Jahr des Wandels werden die Fashion Awards wieder in der Royal Albert Hall in London verliehen. Geehrt und gefeiert werden jene Menschen, die die Modewelt mit ihren zukunftsweisenden Ambitionen und kreativen Ansätzen bereichert haben. Tommy Hilfiger, Gründer und Chefdesigner der gleichnamigen Marke, erhält - als Nachfolger von Miuccia Prada und Giorgio Armani - den diesjährigen Outstanding Achievement Award. Seine Art, mit Altem zu brechen und Individualität zu unterstreichen macht ihn - dem British Fashion Council zufolge - zu einem Pionier der Branche.

Im Fokus der Ehrung steht Hilfigers Engagement, Vielfalt zu fördern und Inklusion zu schaffen. Positiven Anklang findet auch das Nachhaltigkeitskonzept der Marke. Getrieben von der Vision „Waste Nothing and Welcome All“, hat Hilfiger das naturgemäße Programm „Make it happen“ ins Leben gerufen. 24 ehrgeizig gesetzte Ziele sollen die Umwelt schonen und die Marke zugänglich machen. Von dem sparsamen Umgang mit Ressourcen, Süßwasser etwa, und dem Beseitigen von Hindernissen benachteiligter Gruppen in der Modewelt. Erst letztes Jahr lancierte die Marke im Rahmen des Programms eine adaptive Modelinie für Menschen mit Behinderung. Auf seinen Laufstegen gibt es zudem auch Menschen abseits konventioneller, westlicher Schönheitsnormen zu sehen.

Integrative Visionen

Unter dem Namen „People's Place Program“ widmet sich das Label zur Unterstützung der 2020 ins Leben gerufenen Black-Lives-Matter-Bewegung der Sichtbarkeit Schwarzer Menschen innerhalb der Kreativbranche. Konsistente, langfristige Veränderungen sollen durch die Förderung von People of Color hinsichtlich Kooperationen, dem Karrierezugang sowie der Branchenführung herbeigeführt werden. Mit der „Fashion Frontier Challenge“ hat man sich zudem die Entdeckung und Förderung junger Kreative und Mode-Start-ups zur Aufgabe gemacht.

Jedes dieser Hilfiger-Highlights fand im Rahmen der Fashion Awards 2021 am Sonntagabend kurze Erwähnung. Durch den Abend führte Regisseur, Komponist, Schauspieler und nicht zuletzt Modeikone Billy Porter.

