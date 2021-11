Deutsche Grüne wählen neue Doppelspitze auf Online-Parteitag

Baerbock und Habeck müssen ihre Parteiämter aufgeben, da sie in die Regierungsmannschaft der neuen deutschen Ampel-Koalition wechseln.

Die deutschen Grünen wählen ihre neue Führung auf einem virtuellen Parteitag am 28. und 29. Jänner. "Angesichts der dramatischen Pandemie-Situation hat der Bundesvorstand heute entschieden, dass die Konferenz digital stattfinden wird", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag. "So schade es ist, dass wir die Wahl von Bundesvorstand und Parteirat nicht persönlich und vor Ort machen können: Das digitale Format hat sich bewährt."

Die Grünen wählen auf dem Parteitag unter anderem eine neue Doppelspitze. Da die derzeitigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in den Bundestag gewählt worden sind und Regierungsämter übernehmen, müssen sie ihre Parteiämter aufgeben. Das schreibt die Parteisatzung so vor. Wer ihnen nachfolgen wird, ist noch unklar. Als Favoriten werden der Außenpolitiker Omid Nouripour und die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang gehandelt.

(APA/dpa)